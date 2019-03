Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Erneut Graffitischmierereien

Nordhorn (ots)

Nachdem die Stadt Ende Februar an gleicher Stelle bereits Schmierereien hat entfernen lassen, kam es zwischen Donnerstag und Freitag letzter Woche am Gebäude des ZOB in der Straße Am Markt sowie in dem Parkhaus Seilerbahn zu erneuten Beschädigungen durch Graffiti. Unbekannte schmierten mit schwarzer und roter Farbe mehrere Zahlen und Wörter auf Türen, Metallrolläden und Verteilerkästen. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den vergangenen Taten besteht, wird derzeit geprüft

Zu ähnlich gelagerten Taten kam es auf dem Gelände der Grundschule in der Lange Straße sowie an einem Geschäftshaus in der Hagenstraße. Der Tatzeitraum erstreckt sich bei diesen Taten zwischen dem 1.März und gestern Vormittag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

