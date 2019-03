Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - 33-jährige Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Geeste (ots)

Gestern kam es am frühen Abend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Süd-Nord-Straße. Eine 33-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Der 18-jährige Fahrer eines Traktors fuhr gegen 17:25 Uhr die Süd-Nord-Straße in Fahrtrichtung Heseper Torfwerk, als er nach links in den Ulmenweg abbiegen wollte. Dies übersah die in gleiche Richtung fahrende 33-jährige Frau aus Meppen, scherte zum Überholen aus und stieß mit dem bereits abbiegenden Traktor zusammen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Fahrer des Traktors blieb unverletzt. An dem Wagen der Meppenerin entstand Totalschaden, der Traktor wurde ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

