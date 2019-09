Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 05.00 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der Industriestraße in Unterriexingen sein Unwesen. Dem Täter gelang es wohl zunächst sich über einen Technikraum Zugang in ein Nebengebäude der Firma zu verschaffen. Anschließend begab er sich auf das Flachdach des Objekts, von wo aus er das Hauptgebäude erreichte. Dieses betrat er anschließend und gelangte in die Betriebsräume der Firma. In einem Büro brach der Täter einen verschlossenen Schrank auf. Vermutlich befand sich jedoch nichts Stehlenswertes darin. Im Verkaufsraum machte er sich an zwei Registrierkassen zu schaffen. Dem Einbrecher gelang es allerdings nicht diese gewaltsam zu öffnen. Hierauf brach er eine Schublade auf, in der sich Münzgeld befand. Teile der vorhandenen Münzen stahl der Unbekannte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 150 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, bittet Zeugen sich zu melden.

