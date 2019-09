Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch: Unfall auf der B 3 fordert über 12.000 Euro Schaden

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Leichtverletzter, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und Schaden von über 12.000 Euro sind nach einem Unfall am Dienstagabend auf der B 3/L 546 zu beklagen. Ein aus Sandhausen stammender VW Passat-Fahrer querte die Kreuzung bei der auf Rot umspringenden Ampel und missachtete dabei den ordnungsgemäß fahrenden BMW-Fahrer. Der 58-jährige BMW-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wollte sich im Anschluss selbst in einem Krankenhaus behandeln lassen. Während der Schaden am VW mit über 2.000 Euro zu beziffern ist, schlägt der Schaden am BMW mit 10.000 Euro zu Buche. Ein Abschleppunternehmen transportierte die Autos ab. Der Sandhäuser sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell