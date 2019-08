Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mountainbiker stürzt auf Halde

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Herten auf der Halde Hoheward. Aus nicht abschließend geklärter Ursache stürzte der Radfahrer auf einer Abfahrt ohne Fremdeinwirkung. Der Hertener verletzte sich bei dem Sturz leicht. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An dem Fahrrad entstand 300 Euro Sachschaden.

