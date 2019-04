Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrerin bei Baumunfall schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (AK) - Am Freitag, dem 05.04.2019, war gegen 14:20 Uhr eine 75jährige Wiedenbrückerin mit ihrem Mercedes auf der Groppeler Straße in Richtung Marienfeld unterwegs. Im Bereich Pixeler Straße kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 75jährige wurde nach Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, etwa 10.000 Euro.

