Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Gaststätteneinbruch Täter festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (LG)- In der Nacht zum Samstag, 06.04.2019, informierte ein Zeuge gegen 01.59 Uhr die Polizei, weil er auf einer Baustelle am Bachschemm einen Mann beobachtet hatte, der versuchte eine Geldkassette aufzubrechen. Als Polizeibeamte eintrafen, versteckte sich der Mann hinter einem Stapel Pflastersteine, wurde aber von den Beamten gefunden und festgenommen. Neben dem Mann, bei dem es sich um einen 32-jährigen Gütersloher handelte, wurde die aufgebrochene Geldkassette festgestellt. Bei der Durchsuchung der Person wurden Scheingeld, Münzgeld und Münzgeldbanderolen gefunden und sichergestellt. Weil der Mann nicht angeben wollte, woher er die Geldkassette hatte, wurden die Gaststätten in der Gütersloher Innenstadt durch die Beamten überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass ein Fenster an der Gaststätte Fasan an der Kökerstraße aufgebrochen wurde und diverse Schränke in der Gaststätte durchsucht worden waren. Die aufgebrochene Geldkassette konnte der Gaststätte zugeordnet werden. Der festgenommene Gütersloher wurde anschließend zur Polizeiwache gebracht und dort zum Tathergang vernommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

