Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AK) - Am Freitag, dem 05.04.2019, gegen 12:30 Uhr, wollte eine 20jährige Gütersloherin mit ihrem Opel von der Rhedaer Straße nach links in die Straße Unter den Ulmen einbiegen. Dabei übersah sie eine aus ihrer Sicht von links kommende 82jährige Gütersloherin, die mit ihrem Pedelec die Straße Unter den Ulmen auf dem für Radler markierten Fahrbahnteil in Richtung Wiedenbrücker Straße befuhr. Die 82jährige wurde von dem PKW frontal erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte dann zu Boden. Die Frau wurde nach Erstversorgung am Unfallort mit schweren Verletzungen (keine Lebensgefahr) in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Die 82jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

