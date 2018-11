POL-GT: Mann beschädigt Tische und flüchtet

Gütersloh (ots) - Gütersloh (JF) - Ein bis dahin unbekannter Honda-Fahrer beschädigte am Freitagnachmittag (16.11., 15.40 Uhr) auf einem Schulparkplatz an der Schafstallstraße beim Rangieren Holztische, die an einer Hecke entlang abgestellt wurden.

Nach dem ersten Zusammenstoß korrigierte er seine Parkposition und touchierte die Tische erneut.

Zwei Zeuginnen sprachen den Unfallfahrer an, der nach ihren Angaben uneinsichtig den Parkplatz verließ und in die Schule ging.

Die Zeuginnen verständigten die Polizei.

Ermittlungen führten zu einem 44-jährigen Rheda-Wiedenbrücker, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell