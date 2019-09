Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte und vier beschädigte Autos

Dormagen-Nievenheim (ots)

Vier Autos waren am Sonntagnachmittag (15.09.), gegen 15:50 Uhr, auf der Neusser Straße an einem Auffahrunfall beteiligt. Eine 23-jährige Dormagenerin hatte offenbar verkehrsbedingt wartende Pkw zu spät wahrgenommen und fuhr dem letzten Fahrzeug in der Schlange auf. Zwei Wagen waren anschließend so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Rettungskräfte brachten zwei Leichtverletzte, darunter auch die 23-Jährige, in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall und die Folgeermittlungen auf.

