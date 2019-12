Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu stark alkoholisiert um aus Hotel auszuchecken

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Hausfriedensbruch besonderer Art ist es am Samstagmittag in Kaiserslautern gekommen. Mitarbeiter eines Hotels in der Innenstadt baten die Polizei um Hilfe, da ein weiblicher Hotelgast das angemietete Zimmer nicht verlassen wollte, obwohl die Buchung abgelaufen war. Trotz mehrfacher Aufforderung durch das Personal, verweigerte die 44-Jährige die Räumung des Zimmers. Vor Ort mussten die Beamten dann feststellen, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,7 Promille. Da die Frau allerdings nicht wegefähig war, wurde sie in Schutzgewahrsam genommen und konnte bei der Polizei ihren Rausch ausschlafen.

