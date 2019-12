POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.12.2019

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Raub

Goslar. Am Mittwoch, gegen 14.10 Uhr, kam es zu einem versuchten Raub auf einen Fußgänger in der Wolfenbütteler Straße. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer schlug dem 58-jährigen Goslarer auf die Schulter und versuchte ihm seine Umhängetasche zu entreißen. Dieser Versuch misslang und der Täter flüchtete unerkannt. Der männliche Täter soll eine dunkle Regenjacke mit Kapuze- und einen auffälligen gelben Rucksack getragen haben. Das Mountainbike soll weiß gewesen sein. Der 58-jährige wurde bei der Tat leicht verletzt und klagte über Schmerzen in der Schulter. Wer Hinweise zur Tat geben kann, möge sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung setzen.

Ladendiebstahl

Goslar. Eine 33-jährige Goslarerin nutzte Mittwochmittag einen leeren Kinderwagen, um Waren aus einem Supermarkt in der Dr.Wilhelm-Kempe-Str. zu entwenden. Hierbei konnte die Frau hinter dem Kassenbereich durch eine aufmerksame Mitarbeiterin gestellt- und die Polizei eingeschaltet werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Taschendiebstahl

Goslar. Am frühen Mittwochabend, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, wurde einer 47-jährigen Frau aus Tangermünde in einer Gaststätte am Marktkirchhof die Geldbörse entwendet. Der Frau entstand ein Schaden in Höhe von ca. 220 EUR. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Jerstedt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Discounter "An der Dingstelle". Mit roter Farbe sprühte ein bislang unbekannter Täter mehrere Botschaften und Zeichen an die Hauswand. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-215 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Ein Pkw VW Golf wurde am Mittwoch zwischen 17.50 Uhr und 18.00 Uhr durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Harzburger Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

