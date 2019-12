Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.12.2019

Goslar (ots)

Diebstahl

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstagmittag eine Geldbörse aus einer aufgehängten Tasche in einem Umkleideraum eines Kaufhauses in der Rosentorstraße. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 350 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Einbruch

Goslar. Bislang unbekannte Täter, schnitten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Zaun einer Firma in der Baßgeige, Langer Kamp, durch und gelangten so auf das Gelände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Scheune

Bredelem. Am Donnerstag, gegen 08.15 Uhr, wurde der Polizei Goslar der Brand einer Scheune gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache waren Mülltonnen in dieser Scheune in Brand geraten. Der Eigentümer hatten den Brand rechtzeitig bemerkt und mit den Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr war mit Nachlöscharbeiten im Einsatz. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an.

Pkw zerkratzt

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstagnachmittag, zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr einen Pkw BMW auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Bornhardtstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Pkw Diebstahl

Goslar. Am Mittwoch, 11.12.2019, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Audi A5 Sportback eine Auto-Firma in der Immenröder Straße. Das Fahrzeug ist silbern und war nicht zugelassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen zur Tat werden gebeten sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell