Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 14.12.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Fr., 13.40 Uhr, wurde dem PK Seesen ein Verkehrsunfall auf der B 248 zwischen Lutter und Salzgitter gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein PKW-Fahrer von Lutter in Rtg. Salzgitter gefahren war, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, vier Verkehrszeichen (Richtungstafeln in Kurven) und vier Leitpfosten überfuhr und anschließend und schließlich zum Stillstand kam. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 39-jährigen Fahrer aus Breuberg 8 Hessen) eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,72 Promille. Der Mann wurde der Wache des PK Seesen zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde; sein Führerschein wurde sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.400EUR geschätzt (sch).

Diebstahl von Airpods Am Do., in der Zeit zwischen 16.50 und 19.00 Uhr, wurden einem Jugendlichen aus Seesen aus einem Spind eines Restaurants auf dem Autohof Rhüden ein Paar Airpods samt Aufbewahrungsbox entwendet. Der Schaden beträgt 179EUR (sch).

Körperverletzung Am Sa., 00.10 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in Wallmoden, Hinter den Gärten, unvermittelt mindestens zweimal mit der Faust gegen den Kopf eines 40-jährigen aus Schladen. Das Opfer kann anschließend in Rtg. Lindenstr. flüchten. Der Täter und eine weitere Person flüchten in unbekannte Richtung. Die leichten Verletzungen des Opfers an der Stirn werden vor Ort durch angeforderte Rettungssanitäter ambulant behandelt. Zeugen werden gebeten sich mit dem PK Seesen in Verbindung zu setzen (sch).

