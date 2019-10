Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung kam am Montagabend ein 20-jähriger Fahrradfahrer in der Äußeren Ailinger Straße ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Durch Zeugen wurde der 20-Jährige, der beim Sturz augenscheinlich unverletzt blieb, dabei beobachtet, wie er aufstand, sein Rad an Ort und Stelle liegen ließ und seinen Weg zu Fuß fortsetzte. Er konnte kurze Zeit später von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von etwa 2,1 Promille. Dem jungen Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, er gelangt nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Etwa 1.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 09.45 Uhr in der Bachstraße. Der Fahrer eines Linienbusses wollte von der Bachstraße in die Hofener Straße abbiegen und streifte hierbei mit seinem Bus einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Eriskirch

Verkehrsbehinderung

Zu Verkehrsbehinderungen auf der B 31 bei Eriskirch führte ein Autokran, an welchem am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr während der Fahrt zwischen dem Mauernriedtunnel und der Abfahrt Eriskirch-Einkaufszentrum ein technischer Defekt auftrat. Durch ein Leck am Hydrauliksystem lief eine größere Menge Öl aus und verursachte eine etwa 100 Meter lange Ölspur, die von der Feuerwehr Eriskirch zunächst gebunden wurde. Durch eine Spezialfirma musste zusätzlich die Fahrbahnoberfläche gereinigt werden. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten musste die Fahrspur in Richtung Friedrichshafen bis etwa 19 Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde durch Eriskirch umgeleitet.

Tettnang

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte über das vergangene Wochenende einen auf der Baustelle beim Schulzentrum Manzenberg abgestellten Bagger, indem er vermutlich mit einem Stein die rückwärtige Scheibe am Fahrerhaus einwarf. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden an den Polizeiposten Tettnang erbeten, Tel. 07542/93710.

Kressbronn

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht auf Montag in einen Beherbergungsbetrieb in Nitzenweiler ein. Der Unbekannte verschaffte sich über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt in das Objekt und durchsuchte diverse Schubladen. Nachdem er offenbar kein geeignetes Diebesgut fand, verließ der Täter das Objekt ohne Beute. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt in dem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160.

Überlingen

Sachbeschädigung

Auf ungewöhnliche und strafbare Art und Weise versuchte offenbar ein Unbekannter, von einem 68-jährigen Mann angebliche Geldforderungen einzutreiben. Der Unbekannte warf am Montagabend gegen 22.30 Uhr an der Wohnanschrift des 68-Jährigen im "Gasserswies" eine Scheibe im Erdgeschoss mittels eines Steins ein, an welchem ein Papierstück mit einer unmissverständlichen Aufforderung befestigt war. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen zu dem Steinewerfer aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Überlingen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde der 51-jährige Fahrer eines zur Unfallzeit ohne Fahrgäste verkehrenden Linienbusses bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der L 200 zwischen Lippertsreute und Bambergen. Von einem entgegenkommenden Lkw wurde entweder ein Stein von der Fahrbahn aufgeschleudert oder es fiel ein Stein von der Ladefläche, der gegen die Windschutzscheibe des Busses prallte und diese teilweise splittern ließ. Durch umherfliegende Glassplitter zog sich der 51-Jährige leichte Schnittverletzungen im Gesichtsbereich zu. An der Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Markdorf

Einbruch

In eine Diskothek in der Riedheimer Straße brach ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag ein. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Neben aufgefundenem Münzgeld entwendete der Unbekannte einen kleinen Tresor. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch selbst oder zum Täter geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf-Riedheim

Sachbeschädigung

Im Rahmen von Trennungsstreitigkeiten suchte ein 35-jähriger Mann am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr nochmals das Gespräch mit seiner Ex-Partnerin an ihrer Wohnanschrift in Riedheim. Nachdem die Frau ihm jedoch nicht öffnete, da sie kein Interesse an einem Gespräch hatte, schlug der Mann eine in die Haustüre eingelassene Glasscheibe ein und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Der 35-Jährige, der sich bereits vor Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung vom Ereignisort entfernt hatte, gelangt nun wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz nach 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bahnhofstraße. Ein 79-jähriger Pkw-Lenker fuhr auf dem Parkplatz auf einen vor ihm stehenden Wagen auf, hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

