Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Männer prügeln sich in Gaststätte - 32-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Cesar-Stünzi-Straße in Rheinfelden zu einer Körperverletzung. Ein 32-jähriger Mann hatte zunächst mit einem 30-jährigen und einem 29-jährigen Mann eine verbale Auseinandersetzung.

Anschließend schlug einer der Männer dem Geschädigten 32-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Die beiden Männer flüchteten aus der Gaststätte.

Im Rahmen der Fahndung wurden die beiden Beschuldigten durch eine Polizeistreife in der Friedrichstraße angetroffen und vorläufig festgenommen.

Das Polizeirevier in Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen und sucht Zeugen aus der Gaststätte. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 07623/7404-0 melden.

