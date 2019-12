Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKW kollidiert mit Schulkind und entfernt sich - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, ist es am Montag, dem 16.12.2019 um 7.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Schulkind gekommen. Am Fußgängerüberweg in Höhe des katholischen Pfarramtes in der Werderstraße hatte der 10jährige Junge den dortigen Fußgängerüberweg überquert und wurde hierbei vom Fahrer eines derzeit noch unbekannten LKW offensichtlich übersehen. Der Junge wurde hierbei vom LKW gestreift, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Während sich der LKW unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, begab sich der Schüler in die Schule und berichtete erst dort von dem Vorfall.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Zum LKW gibt es bislang noch keine weiteren Erkenntnisse.

Medienrückfragen bitte an:



