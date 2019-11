Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Graffiti an der Schulwand.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte schmierten über das vergangene Wochenende mit Sprühfarbe auf dem Schulgelände der Grundschule am Alt-Sylbacher-Weg. Der oder die Täter trugen Graffitis in roter und schwarzer Farbe auf Hauswänden und einer Sitzgelegenheit auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Farbschmierer bitte an die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

