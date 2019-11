Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. In Bäckerei eingedrungen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen gewaltsam in eine Bäckerei in der Kohlstädter Straße ein. Diese befindet sich innerhalb eines größeren Verbrauchermarktes. Die Täter stahlen einen an einer Wand montierten Tresor, in dem sich Wechselgeld befand. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

