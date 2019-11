Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Zwei Zigarettenautomaten gestohlen.

Lippe (ots)

Gleich ganze Zigarettenautomaten stahlen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Täter schlugen an der Kirchheider Straße und an der Vlothoer Straße zu. Anschließend knackten sie die beiden Automaten auf, stahlen Bargeld und Zigaretten daraus und ließen sie in einem Waldstück zurück, wo die Automaten später aufgefunden wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang teilen Sie bitte der Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 mit.

