POL-GS: Pressemeldung zur Großkontrolle der Polizei Goslar zur Bekämpfung der Kriminalität im Straßenverkehr

Goslar (ots)

Am Freitag, 08.11.2019, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, wurde eine Großkontrolle zur Bekämpfung der Kriminalität im Straßenverkehr durch die Polizei Goslar durchgeführt. Kontrolliert wurde an der B6 in Höhe der Anschlussstelle der K1 in Fahrtrichtung Bad Harzburg.

Integrativer Bestandteil dieser Kontrolle -mit ganzheitlichem Ansatz- war auch die Drogenerkennung im Straßenverkehr, da zuvor eine theoretische Beschulung der Polizeikommissaranwärterinnen und -nwärter in der Aula der Polizei Goslar durchgeführt wurde.

Im Verlauf der Kontrolle wurden insgesamt sieben Fahrzeugführer im Alter von 18-33 Jahren unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Anschließende Durchsuchungen der Pkw und mitgführten Sachen wurden mittels Rauschgiftspürhund durchgeführt. Bei einem 18-jährigen Mann aus Seesen wurden dabei geringe Mengen Cannabis aufgefunden.

Darüber hinaus missachtete ein 53-jähriger Fahrzeugführer eines VW Passats mit Goslarer Kennzeichen die Anhaltezeichen der polizeilichen Vorkontrolle. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug jedoch in Bad Harzburg gestellt werden. Auffallend waren sieben Kanister mit Kraftstoff, die in dem Fahrzeug aufgefunden werden konnten. Einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht erbringen. Die Kanister wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Für die zeitlichen Verzögerungen, die durch die Kontrolle bei anderen Verkehrsteilnehmern entstanden sind, bitten wir um Verständnis.

i.A. Holzhausen, POK

