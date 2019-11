POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 08.11.2019

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl einer Handtasche mit größerem Bargeldbetrag

Am 07.11.2019, in der Zeit von ca. 08.30 bis 09.15 Uhr, begab sich eine 75-jährige Frau aus dem Bereich Lutter in einen Einkaufsmarkt in Seesen in die Braunschweiger Straße. Hierbei entwendeten bisher unbekannte Täter ihre im Einkaufswagen befindliche Tasche mit einem größeren Bargeldbetrag. Später konnte die Tasche an der B 3 in Höhe der Abfahrt an der BAB A 7 bei Northeim-Nord wieder aufgefunden werden. Lediglich das Bargeld wurde entwendet. (bür)

