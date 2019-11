Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am 01.11.2019 um 07:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Berliner Straße aus Richtung Asbach kommend in Fahrtrichtung Kurpark Bad Hersfeld. Er beabsichtigte, an der Einmündung zur Hainstraße nach links abzubiegen. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Hainstraße aus Richtung Kurpark kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Lichtzeichenanlage an der Ecke Berliner Straße/ Hainstraße was zum Unfallzeitpunkt aus ungeklärter Ursache abgeschaltet. Der 60-jährige Pkw-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrtsregel und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500, -- Euro.

Berichterstatterin: VA'e Zimmer, Polizeistation Bad Hersfeld.

Bearbeitet: Peter Lang, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon: 0661 - 1050

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell