POL-OH: Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig

Mit landwirtschaftlichem Gerät Pkw gestreift

Auffahrunfall

Fulda (ots)

Lauterbach - Am Montag (28.10.), in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.10 Uhr, hatte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin ihren braunen VW Passat auf einem der Parkplätze vor einer Apotheke in der Kanalstraße zum Parken abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Pkw Beschädigungen aufwies. Vermutlich beim rückwärts aus der Parklücke Ausparken streifte ein unbekannter Fahrzeugführer den parkenden Passat. Er entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.200 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach, Tel.: 06641/971-0.

Rudlos - Am Donnerstag (31.10.), gegen 18.44 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Traktor und angehängter Kreiselegge die Rudloser Straße von Angersbach kommend und wollte nach rechts auf die Eisenbacherstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang streifte er mit der Kreiselegge den Pkw eines 45-Jährigen, der auf die Rudloser Straße in Richtung Angersbach abbiegen wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe 4.100 Euro.

Lauterbach - Am Donnerstag (31.10.), gegen 19.51 Uhr, befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße 275 aus Herbstein kommend in Richtung Lauterbach, als sie ihr Fahrzeug aufgrund eines am Fahrbahnrand stehenden Pkws verlangsamen musste. Dies erkannte ein nachfolgender 52-jähriger Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.200 Euro. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Fahrzeugführer verletzt.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, Decker, VAe

