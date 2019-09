Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Gäufelden-Öschelbronn: Unfall mit vier Verletzten und hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und 50.200 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 1071 zwischen Unterjettingen und Gäufelden-Öschelbronn am Dienstagabend, gegen 18.16 Uhr. Ein 32-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz A 180 befuhr die K 1071 von Gäufelden-Öschelbronn kommend in Richtung Unterjettingen. Vor dem Daimler-Benz fuhr ein Traktor mit Anhänger, gelenkt von einem 47-Jährigen mit seiner 42-jährigen Beifahrerin. Der 32-Jährige scherte mit seinem Pkw zum Überholen auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte hierbei frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi eines 27-Jährigen. Der Daimler-Benz drehte sich nach dem Aufprall und kollidierte infolge dessen noch mit dem Anhänger des Traktors. Der Anhänger wurde gegen die rechte Schutzplanke gedrückt. Sowohl der 32-Jährige als auch die 25-jährige Mitfahrerin im Audi wurden schwer verletzt, der 27-jährige Lenker des Audi und die 42-jährige Beifahrerin im Traktor wurden leicht verletzt. Die 25-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt werden. Alle anderen Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Daimler-Benz und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Jettingen war mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte insgesamt einen Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen, zwei Notärzte sowie den Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes im Einsatz. Das Polizeipräsidium war mit sechs Streifenbesatzungen zur Unfallaufnahme und Sperrung der Kreisstraße vor Ort. Zur Reinigung der Fahrbahn musste eine Kehrmaschine eingesetzt werden. Die Kreisstraße 1071 war während der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie zur Reinigung für viereinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell