Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Nissan beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 450 Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an einem Nissan an, der zwischen Montag 23.00 Uhr und Dienstag 09.00 Uhr in der Talstraße in Gerlingen auf einem Stellplatz im Bereich eines Wohnhauses abgestellt war. Der Unbekannte trat vermutlich mutwillig gegen den linken Außenspiegel, wodurch dieser beschädigt wurde. Darüber hinaus zerkratzte der Vandale noch die Fahrertür. Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

