Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schlägerei auf offener Straße; Sindelfingen: Bushaltestelle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Schlägerei auf offener Straße

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Böblingen seit Montag gegen einen 33 Jahre alten Mann, der gegen 18.20 Uhr in der Landhausstraße in Böblingen mit einem 32-Jährigen aneinander geriet. Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Passanten, die eingreifen wollte, wurden durch einen 37 Jahre alten Begleiter der beiden Streithähne weiter geschickt. Anwohner alarmierten schließlich die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die 33-Jährige und sein ein Jahr jüngere Kontrahent bereits beruhigt. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Sindelfingen: Bushaltestelle beschädigt

Vermutlich während des vergangenen Wochenendes beschädigten noch unbekannte Täter die Bushaltestelle "Essegger Straße", die sich in der Guttenbrunnenstraße in Sindelfingen befindet. Die Seitenscheiben sowie eine Glasscheibe der Überdachung wurden eingeschlagen. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böbligen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell