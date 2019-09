POL-LB: Ludwigsburg: Männer prügeln sich vor Einkaufsmarkt, Unfallflucht mit Sattelzug; Bietigheim-Bissingen: Diebe im Baumarkt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: Männer prügeln sich vor Einkaufsmarkt

Am Montagabend mussten mehrere Polizeibeamte eingreifen, weil es innerhalb einer Gruppe im Eingangsbereich eines Einkaufsmarkts in der Friedrichstraße im Ludwigsburger Osten zu Streitigkeiten gekommen war. Zunächst entstand gegen 20:40 Uhr ein Streit zwischen einem 50-Jährigen und einem 49-Jährigen, in dessen Verlauf der 50-Jährige den 49-Jährigen mit einer Krücke in den Nacken schlug. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Nach Eintreffen der Polizei konnten beide Parteien beruhigt werden. Der 50-Jährige verließ anschließend zunächst die Örtlichkeit. Gegen 21:35 Uhr alarmierten Zeugen dann ein weiteres Mal die Polizei, weil der 50-Jährige zurückgekommen war und es zu einer weiteren Auseinandersetzung kam. Diesmal schlug der 49-Jährige dem 50-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser fiel daraufhin zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Bei Eintreffen der Polizei wurde er durch Ersthelfer versorgt. Durch den Sturz erlitt der 50-Jährige Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ludwigsburg: Unfallflucht mit Sattelzug

Am Montag gegen 14:50 Uhr war ein noch unbekannter Sattelzuglenker in der Straße "Muldenäcker" in Ludwigsburg in einen Unfall mit einem geparkten Subaru verwickelt. Der Bereich wird aufgrund der zahlreichen Straßensperrungen wegen der Baustellen und damit verbundenen Staus gerne als Umfahrung genutzt. An der Unfallstelle besteht allerdings ein Durchfahrtsverbot für LKW. Der Sattelzuglenker befuhr dennoch die Straße "Muldenäcker" aus Richtung der Friedenstraße kommend, als er nach links in die Schönbeinstraße abbog. Beim Abbiegen touchierte das ausschwenkende Heck des Sattelzugs den Subaru. Durch den Lärm des Zusammenstoßes liefen Arbeiter einer nahen Baustelle zur Unfallstelle und konnten den Sattelzug, dessen Auflieger mit einer grauen Plane bedeckt gewesen sein soll, noch wegfahren sehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Weiteren Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-5353 beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Diebe im Baumarkt

Am Montag gegen 16:15 Uhr konnten durch einen Mitarbeiter eines Baumarktes in der Geisinger Straße drei bislang unbekannte Täter beobachtet werden, wie sie an Kartons und Koffern hochwertiger Werkzeuge namhafter Hersteller hantierten. Zwei der unbekannten Täter schirmten hierbei einen dritten Täter ab, der die Waren aus den Verpackungen nahm. Nachdem die Unbekannten den Mitarbeiter bemerkten, flüchteten zwei aus dem Baumarkt in unbekannte Richtung. Ein dritter Täter, der noch eine Bohrmaschine in der Hand hielt, wurde durch den Mitarbeiter durch den Baumarkt verfolgt, konnte aber auch nicht festgehalten werden. Die gestohlene Bohrmaschine hatte einen Wert von circa 560 Euro. Bereits in der Vorwoche soll es zu einem ähnlichen Diebstahl mit gleicher Vorgehensweise gekommen sein. Damals fand man lediglich die zurückgelassenen leeren Verpackungen der Werkzeuge. Der Wert der Beute wird auf etwa 2.740 Euro beziffert. Die unbekannten Täter wurden jeweils als etwa 170 bis 180 cm groß und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Einer der Täter soll einen blauen Pullover, der zweite eine Jacke und einen Rucksack und der dritte Täter eine schwarze Hose und eine schwarz-rote Jacke getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0 entgegen.

