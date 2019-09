Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Diebe auf Tankstellengelände unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich dieselben Täter suchten am vergangenen Wochenende und in der Nacht zum Montag gleich zweimal eine Tankstelle in der Ludwigsburger Straße in Beihingen heim. Die erste Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag. Die Unbekannten brachen die Staubsaugerautomaten auf und stahlen das enthaltene Münzgeld in Höhe von etwa 20 Euro. Nur etwa 48 Stunden später machten sich die Täter erneut an denselben Automaten zu schaffen, hebelten die Geräte auf und ließen wieder das Münzgeld mitgehen. Anschließend begaben sie sich zur Hochdruckreinigeranlage und brachen diesen Automaten auch noch auf. Das gesamte erbeutete Münzgeld wurde auf rund 10 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

