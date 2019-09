Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Tageswohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 06:30 und 12:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine Freitreppe Zugang zu einer höhergelegenen Terrasse. Dort schlug er vermutlich mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür ein. Anschließend betrat er das Wohnhaus, dass sich in der Straße "Am Schlossberg" in Leonbeg-Höfigen befindet. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten und Schränke. Dabei fiel ihm eine niedrige dreistellige Bargeldsumme und zwei Schmuckschatullen in die Hände. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

