Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Berg

Berg (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Freitag 4.10. auf Samstag 5.10. wurde in Berg in ein Wohnhaus eingebrochen, wobei der Einstieg durch ein zum Garten hin zeigendes Fenster erfolgt war und Bargeld entwendet worden ist.

Die Polizei weist daraufhin, insbesondere jetzt, in der "dunklen Jahreszeit" Rollläden immer ganz herab und nicht spaltbreit geöffnet zu lassen.

Im gleichen Zeitraum wurde in eine Scheune, welche sich ebenfalls im Ortsgebiet befindet, eingebrochen. Hier wurden zahlreiche Werkzeuge gestohlen. Hinweise hinsichtlich Auffälligkeiten im Tatzeitraum oder in der letzten Zeit erbittet die Polizeiinspektion Wörth.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Schreiber, PHK

Telefon: 07271-9221-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell