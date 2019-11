POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.11.2019

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch in Lutter Am Donnerstag, 07.11.2019, zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Seesener Staße. Das Haus wird nach Wertgegenständen durchsucht und es werden einige D-Mark-Münzen entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Wer Hinweise zur Tat geben kann, möge sich mit der Polizei Goslar, der Polizei Seesen oder der Polizeistation Lutter in Verbindung setzen.

Pkw Komplettentwendung In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen neuwertigen Pkw Skoda Kodiak in der Farbe schwarz im Degenhardtweg in Goslar. Das Fahrzeug mit Goslarer Kennzeichen ist 2019 zugelassen worden und ca. 60.000 EUR wert. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder auffällige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich mit der Polizei Goslar in Verbindung.

