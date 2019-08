Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autodiebstahl: Wer hat den grauen VW Golf gesehen?

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist vom Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Pariser Straße ein grauer VW Golf gestohlen worden. An dem Golf IV waren Ausfuhrkennzeichen mit Mannheimer Kennung angebracht. Die Polizei bittet bei der Fahndung um Mithilfe: Wer hat zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, Verdächtiges im Bereich des Einkaufszentrums wahrgenommen? Wer hat den grauen VW Golf gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

