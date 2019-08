Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnhausbrand mit Todesopfer

Lauterecken (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr bemerken Zeugen, dass ein Einfamilienhaus in einem Lauterecker Wohngebiet brennt und verständigen sofort den Notruf. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein rücken daraufhin mit einem Großaufgebot zum Brandort aus und können das Feuer löschen. Bei einer anschließenden Begehung des Gebäudes durch die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr konnte der 46-jährige Bewohner nur noch tot in seiner Wohnung gefunden werden. Die Brandursache ist zur Zeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen noch in der Nacht aufgenommen, u.a. soll auch ein Brandgutachter hinzugezogen werden. | bu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell