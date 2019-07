Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental. Holzstapel in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In Brand geraten war am Dienstagmorgen, 23.07.2019 gegen 05.30 Uhr, etwa ein Ster Holz bei einer Zimmerei im Schwarznauring. Darüber gespannt war eine Plane, die ebenfalls brannte. Die Feuerwehr Zell wurde alarmiert und rückte mit drei Fahrzeugen an. Der Brand konnte allerdings noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Daher sucht der Polizeiposten Oberes Wiesental (07622/666980) Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu oben genannter Uhrzeit im Schwarznauring gemacht haben.

