Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Aufgefahren und verletzt

Am Mittwoch prallte in Gerstetten ein Audi gegen einen Mercedes.

Ulm (ots)

Gegen 8.45 Uhr fuhr ein Audi in der Ulmer Straße. Vor ihm hatte ein Mercedesfahrer gebremst. Die Bremslichter hatte die Lenkerin des A3 nicht gesehen. Sie fuhr auf. Der Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung an der Unfallstelle benötigte der 49-Jährige nicht. Die 23-jährige Unfallverursacherin überstand den Unfall ohne Blessuren. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 13.000 Euro. Die Pkw waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

