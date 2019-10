Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Schwerer Raub am Husumer Baum - Polizei sucht Zeugen

Schleswig (ots)

Am frühen Samstagmorgen (26.10.19), zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, wurde ein 51-Jähriger von vier bis sechs jungen Männern im Alter von 16-18 Jahren angegriffen und schwer verletzt. Der Überfall auf den Mann soll in der Straße Husumer Baum, auf Höhe des Friedhofes in Richtung Dannewerk, hinter dem Kreisverkehr verübt worden sein. Der 51-Jährige war nach eigenen Angaben zu Fuß unterwegs, als ihm im Bereich der Erikstraße im Husumer Baum die ihm unbekannte Personengruppe entgegenkam. Die Täter umzingelten das Opfer und forderten Geld. Ein Angreifer verletzte den Mann mit einem Messer derart massiv, dass dieser stationär behandelt werden musste. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Täter sollen dunkel bekleidet gewesen sein und hatten kurze dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Vorfall im Husumer Baum beobachtet? Wer kann Angaben zu einer Gruppe junger Männer machen, auf die die vage Beschreibung passen könnte? Wem sind die jungen Männer in der Nacht in Schleswig, auch vor oder nach der Tatzeit aufgefallen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

