POL-FL: Bohmstedt: Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers

Am frühen Samstagmorgen (26.10.2019) wurde ein Aufsitzrasenmäher aus einem Carport im Sandbarg in Bohmstedt gestohlen. Gegen 03.00 Uhr wurde in Tatortnähe ein Quad mit Anhänger und zwei Personen gesehen. Möglicherweise wurde der Aufsitzrasenmäher auf dem Anhänger verladen und abtransportiert.

Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat, zum Quad und zu den mutmaßlichen Tätern unter der Telefonnummer 04671 - 4044900.

