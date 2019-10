Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bargum/Bredstedt - Autodieb nach Fluchtversuch festgenommen

Bargum/Bredstedt (ots)

Am Freitagnachmittag (18.10.19), gegen 16.20 h, befand sich eine Streife der Polizeistation Bredstedt auf dem Weg zu einem Einsatz in Risum-Lindholm, als den Beamten ein am 15.10.19 in Joldelund entwendeter Pkw entgegenkam. Sofort wurde der Streifenwagen gewendet, was von dem Fahrer des gestohlenen VW Golf auch bemerkt wurde. Er überholte mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge auf der B 5 in Richtung Bredstedt. Die Sicht war durch starken Regen eingeschränkt, so dass die Beamten im Kreisverkehr in Langenhorn nur schätzen konnten, in welche Richtung das gestohlene Fahrzeug gelenkt wurde. Im Redlingsweg kam den Beamten das Fahrzeug wieder entgegen. Die Straße wurde versperrt, der Fahrer flüchtete mit dem Auto über den Bürgersteig. Die Beamten nahmen erneut die Verfolgung auf und stellten das Fahrzeug schließlich im Hooger Weg. Der Fahrer versuchte noch zu flüchten, konnte aber von den Polizisten festgenommen werden. Der Fahrzeugdieb, ein 18-Jähriger aus dem Bredstedter Raum, ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er räumte den Diebstahl des PKW, sowie fünf Tankbetrügereien ein. Der junge Mann ist der Polizei bereits hinreichend bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell