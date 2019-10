Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stapel, Norderstapel: Unbekannte zerstören ca. 3000 Weihnachtsbaum-Zöglinge und verursachen hohen Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Norderstapel (ots)

In der Hauptstraße in Norderstapel befindet sich eine Tannenbaum-Plantage. In der Nacht von Freitag (18.10.19) auf Samstag (19.10.19) haben hier unbekannte Täter ca. 3000 Zöglinge beschädigt. Die Baumkronen der Bäumchen wurden gekappt. Die Bäume, die einsehbar von Straße und Nachbargrundstücken stehen, blieben unversehrt, so dass der Schaden nicht sofort auffiel. Es wird davon ausgegangen, dass die Weihnachtsbäume in der Nacht beschädigt wurden. Die Polizeistation Kropp hofft auf Zeugen. Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Plantage beobachtet? Wer hat sonstige Auffälligkeiten in der Tatnacht beim Tatort oder in der Nähe des Tatortes beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04624-4506680 mit der ermittelnden Polizeistation Kropp in Verbindung zu setzen.

