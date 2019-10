Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tarp - Diebstahl von Baumaterialien - Polizei sucht Zeugen!

Tarp (ots)

Im Ferdinand-Porsche-Ring in Tarp wurden am letzten Wochenende Baumaterialien von einer Baustelle gestohlen. Entwendet wurden: 11 Platten ISO Paneele (Wandverkleidung) in 5 m Länge und 1 m Breite 5 Holzbalken (0,10 m x 0,16 m x 5 m) 2 Spanngurte

Der Wert des entwendeten Baumaterials beträgt ca. 1300 Euro.

Aufgrund der Längen (jeweils 5m) und der nicht unerheblichen Mengen, wird von den unbekannten Tätern für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt worden sein. Die Polizeistation in Tarp hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04638-89410 zu melden. Vielen Dank!

