Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Alkoholisierter Radfahrer fährt Fußgängerin an

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (26. Oktober, 15:35 Uhr) kam es auf der Kuhstraße (Fußgängerzone, für Radfahrer freigegeben) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem E-Bike die Kuhstraße in Richtung Münzstraße. In Höhe der Steinschen Gasse achtete er nicht auf eine 76-jährige Fußgängerin, die an der dortigen Fußgängerampel auf Grünlicht wartete. Er fuhr gegen den rechten Arm der Seniorin und kam hierdurch zu Fall. Er zog sich eine Schädelfraktur zu und musste durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die aufnehmenden Polizeibeamten feststellten, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Fußgängerin erlitt Prellungen, eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell