Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Bildungseinrichtung

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag (05. August 2019), 07:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumen einer Bildungseinrichtung an der Kuhstraße. Sie entwendeten unter anderem zwei Tablets und einen Akkuschrauber. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

