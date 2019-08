Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Radfahrer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Mit Verletzungen in das Krankenhaus gebracht werden musste am Samstagnachmittag (03.08.) ein 80jähriger Radfahrer aus Schneppenbaum. Der Senior war gegen 16:20 Uhr auf dem Radweg der Uedemer Straße in Richtung in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als ihm unvermittelt ein Hund von rechts aus einem Gebüsch auf den Gehweg vor sein Rad lief. Hierdurch kam der Mann zu Fall und verletzte sich am Knie sowie am Unterarm. (SI)

