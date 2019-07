Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Heinsberg-Porselen (ots)

Zwischen Samstag (13. Juli), 17.30 Uhr und Sonntag (14. Juli), 10 Uhr, drangen Einbrecher durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Rurtalstraße ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Diebesgut. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell