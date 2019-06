Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Abbiegevorgang, drei Leichtverletzte, 15.000 Euro Schaden

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 19 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Opel die Kreisstraße 4169 in Richtung Malsch und wollte wollte links in die Römerstraße einbiegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erkannte dies ein hinter ihm fahrender 77-jähriger Mercedesfahrer zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern fuhr der 77-Jährige auf die Gegenspur und kollidiert mit dem bereits im Abbiegevorgang befindlichen Opel.

Dadurch wurde der Opel um die eigene Achse gedreht und stieß gegen eine Leitplanke.

Der 57-Jährige Fahrer des Opels, dessen 45-jährige Beifahrerin und deren Kind wurden vor Ort von einem verständigten Rettungswagenteam behandelt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe 15.000 Euro.

