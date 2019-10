Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (24. Oktober) betrat ein Mann (36) gegen 16:45 Uhr am Hamborner Altmarkt eine Bankfiliale und gab gegenüber einem Mitarbeiter (32) an, dass er ausgeraubt worden sei. Drei Unbekannte sollen ihn vor der Bank mehrfach gegen den Kopf geschlagen und ihm sein schwarzes Samsung-Handy abgenommen haben. Das Trio flüchtete mit der Beute in Richtung der Richterstraße. Die Flüchtigen sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und eine normale Statur haben. Sie sind circa 1,85 Meter groß und trugen schwarze T-Shirts. Zwei von ihnen haben auffällig tätowierte Arme. Zeugen, die Angaben zu Männern machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 13. (dab)

