Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradkontrollen

Speyer (ots)

07.10.2019, 13:00 - 20:30 Uhr

Regelmäßig wird durch die Polizei Speyer im Rahmen von Verkehrskontrollen auch das korrekte Verhalten von Fahrradfahrern und die Verkehrssicherheit deren Räder überprüft. So wurden am gestrigen Nachmittag im Stadtgebiet 14 Radfahrer festgestellt, bei denen es zu Auffälligkeiten kam. 9 Radfahrer mussten wegen Mängeln an der Beleuchtungseinrichtung und 5 Radler wegen Benutzung des Radweges entgegen der Fahrtrichtung verwarnt werden.

Die Polizei möchte erneut darauf hinweisen, dass in der einsetzenden dunklen Jahreszeit eine ordnungsgemäße Beleuchtung am Rad nicht nur vorgeschrieben sondern im Sinne der eigenen Sicherheit im Straßenverkehr unverzichtbar ist.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell