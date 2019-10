POL-PDLU: Frankenthal- Fahrraddiebstahl

Polizeidirektion Ludwigshafen

Unbekannte Täter entwendeten ein Herrencitybike "Montana Bluecity" in der Farbe schwarz/blau, welches verschlossen in einem Abstellraum eines Mehrfamilienwohnhauses "Am Kanal" 3 abgestellt wurde. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Festgestellt wurde der Diebstahl am 07.10.19 um 09:00 Uhr. Der Neupreis lag bei ca. 400 EUR.

