POL-PDLU: Besitzer eines Pedelec gesucht

Speyer (ots)

06.10.2019, 21:24 Uhr

Am gestrigen Abend wurde durch Beamte der PI Speyer im Rahmen einer Präventionsstreife unter anderem auch die Alla-Hopp-Anlage zu Fuß bestreift. Zwar konnten zur genannten Zeit keine Personen in der Anlage festgestellt werden, wohl aber ein herrenloses hochwertiges Pedelec der Marke Fischer. Aus Gründen der Eigentumssicherung wurde das Rad durch die eingesetzten Beamten sichergestellt und auf hiesiger Dienststelle verwahrt. Der Eigentümer möge sich bitte mit der PI SP in Verbindung setzen. Gegen einen Eigentumsnachweis wird ihm das Rad ausgehändigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

